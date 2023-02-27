اجدع من جورجينا.. نسرين طافش بإطلالة رياضية بالاسود القصير..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت النجمة السورية نسرين طافش علي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ساحرة ورياضية والتي قامت بنشر مجموعة من الصور الجميلة في احدث اطلاله لها وتفاعل عدد كبير جدا من محبي النجمة السورية نسرين طافش.

ونشرت طافش الصور على صفحتها الشخصية بموقع انستجرام ، ظهرت خلالها بصدرية رياضية بنية وحذاء أبيض واكتفت نسرين طافش بوضع مكياج جميل زاد من جمالها وانوثتها وقومها المتناسق والرشيق للغايه.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع ظهور الفنانة نسرين طافش ، حيث حصدت الصور أكثر من 30 ألف تفاعل في أقل من ساعة من وقت نشرها.

يذكر أن النجمة السورية نسرين طافش قد تعرضت لموجه من الغضب الشديد بعد طلاقها من زوجها المصري محمد الشرقاوي وتأثرت كذالك بسبب زلزال تركيا وسوريا والتي راح ضحيتها كثير من الضحايا.