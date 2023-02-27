تغير كبير في ملامحها.. الجمهور يصدم منى زكى بسبب مسلسل تحت الوصاية..ومتابع اتغيرتي يا فنانة

عدن - ياسمين عبد العظيم - دئما ما تظهر الفنانة مني زكي تحدث ضجة من وقت لا اخر ولكن شهدت الأيام الماضية بعض الصور من كواليس مسلسل رمضان المقبل وهو مسلسل تحت الوصاية والتي خطفت الانظار بسبب كواليس المسلسل الذي جعل الجمهور في صدمة كبير من عمل درامي في رمضان بهذا المنظر والتي جائت مغايره تمام لا الفنانة مني زكي بسبب شكلها في الصور المسلسل وهي ترتدي الحجاب.

صدمت الصورة عدد كبير من الجمهور وأثارت جدلا واسعا وحظيت بانتقادات عدد من المتابعين لظهورها كبر السن وتغير شكلها بدرجة كبيرة كما وصفها الجمهور.وظهرت منى زكي على صور مسلسلها الجديد تحت الوصية والتي ظهرت.

قصة المسلسل تحت الوصية هي من الواقع وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول شخصية امرأة منى زكي وتدعي حنان وهي أم لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات وطفل رضيع. بنتها ، وتعتني بهم بعد وفاة زوجها ، وسط صعوبات تواجهها وحدها.