أجدع من صافيناز.. عبير صبري بإطلالة ساحرة بالاحمر الناري في احدث اطلاله لها..ومتابع كسحت سما المصري و فيفي عبده

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة المصرية الجميلة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد نشر عدة صور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلي صفحتها الخاصة حيث نشرت عبير صبري في احدث اطلاله لها.

وكانت ترتدي فستان من اللون الاحمر وعلقت النجمة التي ضجة مواقع التواصل بسبب فيلم عصافير النيل التي جائت من خلاله بمشهد قوي للغاية والتي جعلها في محط أنظار متابعيها بصورة كبيرة جدا والتي تلقت انتقادات واسعه بسبب هذا الفيديو.

وعلقت عبير صبري علي هذا الظهور وقالت الي حفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي ومن المتوقع عدد حضور كبير جدا من نجوم في الوطن العربي و فنانين ومشاهير العالم وسوف يتم تكريم عدد كبير جدا من مشاهير الفن العربي والمصري