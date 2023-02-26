اجدع من سما المصري.. أخت العروسة بوصله رقص تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص هزت الشباب..ومتابع كسحت صافيناز و رنيا يوسف

عدن - ياسمين عبد العظيم - توصل ربات البيوت إيصال صورة غامضه بعد نشر الفيديوهات التي تخص البيت وكذالك الرقص امام الكاميرات من أجل الشهرة وكسب المال وانتشر في الآونة الأخيرة عدة مقاطع لا ربات المنزل وهي تقوم بوصلة رقص من داخل البيت الأمر الذي اشتهر كثير حيث نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لا ربة منزل مصريه وهي تقوم بوصلة رقص بلدي بطريقة غريبة وعلي غير المعتاد.

وجاء مقطع فيديو الذي انتشر بصورة كبيرة جدا علي مواقع التواصل الاجتماعي ترقص ربة منزل رقصة شعبية بطريقة مثيرة نالت إعجاب المشاهدين بعد أن قامت بوصلة رقص وهي ترتدي قميص نوم ازرق وبدأت ترقص وتتمايل بطريقه كبيره ونالت من اعجاب المتابعين.

وفي حادثة أخرى أثارت ضجة كبيرة ، قدمت سيدة مصرية لزوجها هدية في عيد ميلاده ، كانت عبارة عن طرد كبير يحتوي على راقصة شرقية ببدلة رقص وردية.

وجائت الانتقادات واسعة بسبب ما تقوم به ربات المنزل بعد نشر مقطع فيديو لها بسبب ما تقوم به من رقص والترويج لها واظهار ما تقوم به.