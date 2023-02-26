توصل التصريحات الصادمة.. حلا شيحة تضع الجميع مجدداً في حيرة و تصرف غامض ورسالة محيرة..ومتابع ليه عملتي كده

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة حلا شيحة منشورًا جديدًا عبر ميزة ستوري على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وأثارت النجمة حلا شيحة مواقع التواصل الاجتماعي مواخر بعد طلاقها من زوجها الداعية المشهور كتبت حلا شيحة في آخر تدوينة لهاأنا مثل كل امرأة. لا أفضل الحديث في الوقت الحاضر. على كل امرأة أن تتأكد من أنها ليست الوحيدة التي تشعر بها ، وكل معاناتنا هي نفس الشيء.

و قامت النجمة حلا شيحة بجعل نفسها حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حذفت جميع صورها من حسابها الرسمي على موقع دون الكشف عن سبب هذا التصرف خاصة أن هذه الخطوة بعد حذف صور زوجها تضمنت صور أطفالها وأولياء أمورها.

في الوقت نفسه نشرت شيحة رسالة غامضة تقترح أنها ستتحدث قريبًا تكشف التفاصيل حيث اختارت وضع صورة عبر الميزة الكوميدية التي تظهر فيها بدون حجاب وكتبت رسالة باللغة الإنجليزية ربما لا تفضل الحديث في الوقت الحاضر.