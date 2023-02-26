شكرا لاهتمامكم بخبر سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك



أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين اليوم الأحد مع تعرض مؤشر السعودية لضغوط من أسهم العقارات والبنوك، لكن ارتفاع سهم قطر للتأمين 10%، صعد بالمؤشر القطري.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1%، ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي.

لماذا جاءت أرباح “مجموعة تداول” أقل من التوقعات؟

وخسر سهم شركة رتال للتطوير العمراني 3%، بينما تراجع سهم مصرف الراجحي 1.8%.

وهبط سهم مجموعة تداول السعودية القابضة 4.7%، بعد أن انخفضت أرباحها السنوية أكثر من 27%، إلى 424.6 مليون ريال.

وقفز سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 10%، بعد أن ارتفعت أرباحها السنوية بأكثر من 300%، عن العام السابق.

وارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 0.7%، منهيا ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، بعد أن تلقى دعما من صعود أسهمه المالية.

وقفز سهم قطر للتأمين، أكبر شركة تأمين في الخليج، نحو 10%، للجلسة الثانية على التوالي مع تداول نحو تسعة ملايين سهم، مسجلة حجم تداول بلغ أكثر من 15 مليون ريال، وهو الأكبر منذ سبتمبر/أيلول، وفق “رويترز”.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2%، مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.3%، وسهم المصرية للاتصالات 4.2%.

وفي عمان، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2%، إلى 4659 نقطة، فيما انخفض المؤشر في البحرين 0.1%، إلى 1937 نقطة.