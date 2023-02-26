شكرا لاهتمامكم بخبر السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في جدة بقيمة مليار ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في جدة بقيمة مليار ريال



قالت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” السعودية، وغرفة جدة في بيان اليوم الأحد، إنهما وقعتا اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في منطقة الخُمرة بمدينة جدة بقيمة استثمارية تبلغ مليار ريال (267 مليون دولار).

وأضاف الجانبان أن المنطقة الجديدة ستقام على مساحة 3 ملايين متر مربع في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وذكر البيان أن المنطقة ستوفر عددا من الخدمات اللوجستية بما في ذلك المستودعات وساحات التخزين المتخصصة لتلبية احتياجات المستوردين والمُصدرين.

كانت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” السعودية، وشركة “ميرسك”، أعلنتا عن وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي في السعودية؛ باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال.

وذكرت الهيئة، أن المنطقة اللوجستية توفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وجاء ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها “موانئ” بهدف تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول عام 2030، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.