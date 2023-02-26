أخبار اليمن : عودة 3 صيادين بعد احتجازهم في سجون المرتزقة

عودة 3 صيادين بعد احتجازهم في سجون المرتزقةوصل، مساء السبت، ثلاثة صيادين يمنيين إلى مركز اللحية السمكي بمحافظة الحديدة بعد اختطافهم واحتجازهم في سجون مرتزقة العدوان لمدة 21 يوما.

وذكر بلاغ للهيئة العامة للمصائد السمكية ولجنة دعم ومتابعة قضايا الصيادين، أنه تم استقبال ثلاثة صيادين من أهالي مدينة بحيص بمحافظة حجة، اختطفهم مرتزقة العدوان أثناء ممارستهم الصيد في جزيرة الشعبين.

وأوضح البلاغ أن الصيادين العائدين، تمت مداهمتهم من قبل زورقي باركودا عسكري على متنهما مرتزقة مسلحين، قاموا بإيداعهم السجن في منطقة مرسي حبل بعد مصادرة معداتهم والأسماك التي اصطادوها على متن قارب نوع فيبر جلاس.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر البلاغ ما تعرض له الصيادون الثلاثة من انتهاك وجريمة اختطاف وتعذيب والتعامل بقسوة وتوجيه الشتائم لهم خلال مدة احتجازهم وتعطيل مصادر رزق أبنائهم وأسرهم، منددا بتمادي مرتزقة العدو في جرائم اختطاف الصيادين.

