شكرا لاهتمامكم بخبر شاكيرا تزيل “الساحرة الشمطاء” من شرفتها.. هل هي رسالة سلام؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن شاكيرا تزيل “الساحرة الشمطاء” من شرفتها.. هل هي رسالة سلام؟



فيما لا تزال أخبار علاقة النجمة الكولومبية شاكيرا واللاعب الشهير جيرارد بيكيه تتصدر عناوين الأخبار، يبدو أن الفنانة الشهيرة قررت تغيير موقفها الحاد من والدة بيكيه وأزالت دمية مرعبة كانت وضعتها في شرفتها.

وفي وقت سابق قامت شاكيرا بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشمطاء بملابس سوداء تقف على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وبحسب روايات أحد الجيران في المنطقة، أكد أنها قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة Bizarrap، بصوت عال جداً ليصل إلى بيتها، وقامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع بقاء الدمية على الشرفة.

إلا أن شاكيرا قررت أخيراً إزالة هذه الساحرة الشمطاء من شرفتها. في رسالة اعتبرها كثيرون من متابعيها أنها محاولة لتهدئة الأوضاع والتصالح مع والدته.

وكان تقرير صحافي كشف أن شاكيرا عانت كثيرا من معاملة والدة بيكيه لها طوال فترة ارتباطها بابنها، وأنها كانت كثيرة الانتقاد لها.

كما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل ابنها.

أغان مستمرة لمهاجمة بيكيه

يذكر أن شاكيرا طرحت قبل يومين أحدث أغانيها بعنوان “TQG”، بالتعاون مع الكولمبية كارول جي، وتحمل الأغنية كلمات رسائل موجهة لبيكيه.

وجاءت كلمات الأغنية بتلميحات تواصل شاكيرا من خلالها الحديث عن علاقتها السابقة مع بيكيه، وتحمل الأغنية كلمات عن الألم الذي تشعر به عند رؤيته مع حبيبته الجديدة، وعبرت شاكيرا أنها لا تزال متأثرة بانفصالها عنه، بعد علاقة استمرت لمدة 12 عامًا.

وقبل ذلك أطلقت أغنيتها المثيرة للجدل “BZRP Music Sessions #53″، وقد حصد الكليب ملايين المشاهدات على يوتيوب، وأثارت سلسلة من الردود الحادة بين الثنائي، كما على الخط شركات عالمية مثل كاسيو ورينو.

وقد انفصلت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، وبيكيه 35 عاماً في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.

ولديهما طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.