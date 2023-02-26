عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “تويتر” تواصل التسريح بلا هوادة.. عشرات الموظفين في أحدث جولة



تواصل شركة تويتر تسريح الموظفين بلا هوادة لتخفيض التكاليف، آخرها تسريح عشرات الموظفين يوم السبت، في الجولة الثامنة من تخفيضات الوظائف منذ تولي المليارير إيلون ماسك رئاسة المنصة في نهاية أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات.

وتأثرت عدة قطاعات في تويتر نتيجة تخفيض الوظائف، منها موظفين مرتبطين بقطاع تكنولوجيا الإعلان، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية لإبقاء أنظمة تشغيل تويتر في حالة جيدة، وفقاً لمصدر وثيق الصلة بالموضوع.

ولم ترد شركة تويتر على طلب “رويترز” للحصول على تعليق.

كان تويتر قد سرح نحو 3700 موظف في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن خطة إيلون ماسك لتخفيض التكاليف، بعد استحواذه على الشركة مقابل نحو 44 مليار دولار.

وتهدف التخفيضات الجديدة إلى تعويض تراجع الإيرادات، وهو ما أدى لتقليص عدد الموظفين بنحو 70% على الأقل إلى نحو 2000 موظف حالياً.