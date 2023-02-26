عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “مجموعة تداول” توصي بتوزيع 23.1% أرباحاً نقدية عن 2022



أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022، بإجمالي نحو 277.13 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 120 مليون سهم.

وذكرت “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 2.31 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 23.1%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”.

وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

كانت النتائج المالية السنوية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، قد أظهرت اليوم الأحد، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 27.75% في 2022، إلى نحو 424.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 587.7 مليون ريال في 2021.