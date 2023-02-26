بكل وقاحة.. السعوديه رهف القنون تشعل المملكة بسبب علاقة قوية مع صديقتها امام الكاميرات بفيديو جديد.. ومتابع غلبت الكل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا يقف في وجهها احد بسبب ما تقوم به السعودية المشهورة والتي سلطت الضوء عليها في الايام القليله الماضيه بعد هروبها من المملكة العربية السعودية انها الناشطة رهف القنون التي هربت الي كندا من أجل أن تعيش حياة لا يحق لها أن تفعل في البلد الاسلامي.

وكذالك المعروفة بالعادات و التقاليد وكل يوم تخرج رهف القنون بكل ما هو جديد علي مواقع التواصل الاجتماعي.

لطالما فاجأت الناشطة السعودية رهف القنون متابعيها بطرقها الجديد لتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع السعودي الذي ولدت فيه.

وآخرهم عندما ظهرت رهف بإطلالات فاضحة ووضعت مع صديقاتها في ملهى ليلي.ونشرت رهف عبر ميزة القصص القصيرة صورا ومقاطع فيديو احتفالها بعيد ميلادها بين صديقاتها.

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وظهرت القنون في إحدى الصور وهي تلعق لسان صديقتها وفي صورة أخرى وثقت راقصات بدون ملابس.كما تفاخرت رهف بشرب الخمر على طريقة فتيات الليل للاحتفال بعيد ميلادها وأثارت مقاطع رهف غضبًا واسعًا بين السعوديين ، وطالب بعضهم بعدم تداول صورها من اجل الخوف علي أسرتها د.