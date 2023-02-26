مايوه شرعي.. بعد حذفها صورها مع المخرج المشهور حلا شيحة تخفي منشوراتها علي انستجرام..والجمهور مصدوم من السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كلما تظهر الفنانة الجميلة و صاحبت الاطلالات الجميله والرائعه للغايه منها الفنانة حلا شيحة فاجأت جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي بموقع انستجرام بحذف جميع منشوراتها على صفحتها حيث تظهر حاليا بدون أي صورة.

حيث نشرت حلا شيحا صور مواخر من حفل عيد ميلادها والتي احتفلت به قبل يومين وتلقت تهنئة من أهلها ومعجبيها وشاركت جزءًا منه مع الجمهور على ميزة القصص القصيرة.

أثارت الفنون وحذفها للصور تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت انفصلت عن الداعية والمنتج الشهير ومن ناحية أخرى معز مسعود لا يزال معز مسعود يحتفظ بعدد من الصور الخاصة التي تجمعها هلا بما في ذلك صورهما لعقد الزواج.

إلى جانب. مع عدد من الصور التي جمعتها في بعض المناسبات الاجتماعية. جدل قبل أيام بعد أن نشرت فيديو صورته لأطفال عائلتها ، وظهرت في انعكاس المرآة بشعرها. مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان عام 2019 ثم مسلسل خيانة عهد مع النجمة يسرا عام 2020 وآخر عمل لها كان فيلم مش أنا