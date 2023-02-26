شكرا لاهتمامكم بخبر 10 شهادات جامعية أصحابها يجنون أسوأ الأجور بعد 5 سنوات من التخرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 10 شهادات جامعية أصحابها يجنون أسوأ الأجور بعد 5 سنوات من التخرج



كشفت دراسة جديدة أن خريجي الجامعات بشهادة “الفنون الحرة” أو “التدريس”، من المرجح ألا يجنوا الكثير من المال في حياتهم المهنية، فيما كان الحاصلون على شهادة في “اللاهوت” الأكثر بؤساً من حيث الدخل بين جميع التخصصات الجامعية بعد الكلية مباشرة.

يحصل الخريجون ذوي شهادات في علوم “اللاهوت”، أو “الدين”، على رواتب متوسطة تبلغ 36000 دولار بعد 5 سنوات من الكلية، وفقاً لتحليل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وكأجر بالساعة للعمل بدوام كامل، فإن هذا يصل إلى ما يزيد قليلاً عن 17 دولاراً في الساعة، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ويلي ذلك علوم الأسرة والمستهلك، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، وفنون الأداء، وتخصصات الترفيه والضيافة، الذين يكسبون جميعاً أقل من 40 ألف دولار بعد 5 سنوات من التخرج.

بينما يميل المعلمون إلى التمتع بأمن وظيفي جيد، وإجازات الصيف، والمعاشات التقاعدية، فإنهم يحصلون في الغالب على رواتبهم من حكومات الولايات، التي لم تحافظ على الأجور بما يتماشى مع التضخم على مر السنين. وبالمثل، غالباً ما تعمل تخصصات اللاهوت في أدوار تعليمية لا تدفع عادةً بشكل جيد.

وعلى النقيض من ذلك، فإن التخصصات الأعلى ربحاً موجودة جميعها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. إذ يزداد الطلب على خريجي هذه التخصصات، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب عليها أسرع بنحو مرتين من الوظائف الأخرى بحلول عام 2031.

كما كانت التخصصات العشر الأعلى أجراً بعد 5 سنوات من الكلية هي في الغالب مجموعات فرعية من الهندسة. إذ احتل المهندسون الكيميائيون المرتبة الأولى براتب متوسط قدره 75000 دولار، وفقاً للدراسة والتي استندت إلى بيانات تقارير التعداد السكاني بالولايات المتحدة من عام 2021.

أسوأ 10 شهادات جامعية

وفي وقت لاحق من حياتهم المهنية، يتضاعف التفاوت في الأجور تقريباً، حيث يحصل الخريجون الحاصلون على التخصصات ذات الأجور الأقل على رواتب متوسطة أقل من 60 ألف دولار بينما يحصل الخريجون الحاصلون على أعلى رواتب على أكثر من ستة أرقام.

ويحصل الخريجون الذين تخصصوا في رياض الأطفال على أقل تقدير في منتصف حياتهم المهنية براتب متوسط قدره 43000 دولار. هذا يزيد بمقدار 3000 دولار فقط عما يكسبونه بعد انتهاء الدراسة بالجامعة.