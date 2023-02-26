اجدع من صافيناز.. أخت العروسة بوصله رقص تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص هزت الشباب..ومتابع كسحت لورديانا وسما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت حفلات الزواج في الآونة الأخيرة تتطور كبير بعد أن خرجت حفلات الزفاف عن الأمور المعروفة من العادات والتقاليد ولكن اليوم أصبحت كل شئ مباح للجميع وامام الحاضرين و المعاويم حيث قامت اخت العروسه بوصلة رقص تتحدي بها جميع الراقصات الموجوده علي الساحة الان.

فعلت أخت العروس الشيء الذي جعل الجميع في حالة صدمة كبيرة وذهول. فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا تؤدي رقصة استمرت لأكثر من نصف ساعة في حفل زفاف أختها. كانت ترتدي قميصا شفافا. تحدت الراقصة.

تصدرت مراهقة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد أداء رابط رقص وهو الأقوى في الوطن العربي في حفل زفاف شقيقتها أمام إحدى الراقصات المشهورات داخل قاعة الأفراح. اتفرج الفيديو كاملاً قبل الحذف.

حصل مقطع فيديو على عدد كبير من المشاهدات والمتابعين لمراهقة نشرت فيديو لها وهي ترقص أمام راقصة شهيرة