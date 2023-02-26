اجدع من لورديانا.. أخت العروسه ولعت الفرح برقصها مع صحبتها رقص شرقي بالاسود المفتوح..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحب الكثير من الناس في الوطن العربي الرقص وخاصة الفتيات حيث تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيها اخت العروسه تبهر الجميع برقصها الهندي مع أختها وأصدقائها.

من الواضح أنهم مارسوا هذه الحركات عدة مرات قبل الزفاف حتى يتمكنوا من القيام بها بطريقة رائعة ، وكان معظمهم يرتدون الساري الهندي ، بحيث بدوا مثل فرق الرقص الهندية بالفعل.

نال هذا الفيديو إعجاب العديد من الناشطين الذين عبروا عن إعجابهم بحركات العروس.وظهرت اخت العروسه في الفيديو برقصة مختلفة مع أشقائها الذكور حيث بدأت اخت العروس بالرقص بحركات معينة ثم أخواتها.

و تدفقت التعليقات على الفيديو ، بعضها يؤكد صعوبة الرقص الذي جمعت العروس وإخوتها بسبب فستان العروس الذي كان عقبة في بعض الحركات.لكن آخرين علقوا مؤكدين إعجابهم الكبير بالرقص الذي يحمل في محتواه معاني الحب والقوة بين الإخوة.