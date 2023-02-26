اجدع من سما المصري.. صافيناز بسبب ارتفاع الأسعار نسيت ورفعت كل حاجه بالاسود القصير..ومتابع كسحت لورديانا

عدن - ياسمين عبد العظيم - منذ ظهورها لا اول مرة علي شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي جذبت المتابعين نحوها بصوره كبيره جدا انها الراقصه الارمانيه صافيناز.

حيث قامت بتصريح وعلقت علي ارتفاح الحالة المعيشية و علقت الراقصة صافيناز على موضوع رفع الأجور بعد تدهور الوضع الاقتصادي وأشارت إلى أنها لن ترفع أجرها مثل زملائها بسبب الوضع المعيشي وارتفاع الكلفة.

يشار إلى أن صافيناز تعتبر من الراقصات الأعلى أجراً في مصر حيث كشفت إحدى مقاول في تصريحات سابقة أنها تتقاضى 40 ألف جنيه في الساعة وهو الاعلي الراقصات.

حيث تتمتع الراقصه الاستعراضيه صافيناز بقوم رشيق وتظهر أنوثتها ورشاقتها وجمالها و برقصها الذي جذب لها عدد كبير جدا من المتابعين.

وشاركت صافيناز في العديد من الافلام السينمائيه التي حققت من خلالها شهرة واسعة والتي جعلت من نفسها مشهورة علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما تقوم به من حركات قوية.