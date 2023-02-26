مايوه شرعي..هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها وتخرج من الحمام كما خلقها الله وجعلت الشباب في صدمة بحركات..ومتابع كسحت سما المصرى و صافيناز

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صور قوية لهيفاء وهبي كانت الفنانة قد نشرتها سابقًا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة على إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة في غاية الجمال والروعه.

ودئما ما تقوم هيفاء وهبي علي حث الجمهور ومتابعتها علي التعليقات التي يصفها الجمهور والمتابعين بها و نشرت هيفاء وهبي الصور التي قامت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال زيارتها الأخيرة في الإمارات خلال الفترة السابقة.

وظهرت هيفاء من أحد فنادق دبي مرتدية فوطة حمام فقط ، وقدمت حركات غير لائقة كما وصفها الجمهور ، حيث تعمدت عرض مؤخرتها وإبرازها بطريقة ما.

ودئما ما تلقي هيفاء وهبي ردود أفعال إيجابي وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي تعرضت لها هيفاء وهبي في التعليقات إلا أن البعض يغازل جمالها وذهب أحد المعلقين أتمنى لو كنت مكان المصور