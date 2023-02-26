بدون خجل.. بإطلالة ساحرة نسرين طافش تخطف الانظار بالأسود المفتوح على البحري في غرفة نومها.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - اصبحت الفنانه الجميله السورية التي جذبت الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها في الآونة الأخيرة بتصريحات صادمة عن أسباب طلاقها حيث علقت الفنانة نسرين طافش على زواجها الأخيرة في الزواج والطلاق لأول مرة بكونها ضيفة على أحد برامج يوتيوب.

وقالت نسرين طافش لا يوجد طلاق سهل وانما الحياة جعلت من أجل التجارب لكي نتعلم منها وتكون دروس لنا جميعا وانا اي علاقة في البداية تكون سهلة وجميلة وان الحياة الزوجية تجعل الإنسان يعرف الحقيقة وتظهر له الايام إذا ما كان الاختيار صحيح ام لا او هناك تفاهم ام لا.

وأوضحت نسرين طافش أن ما تعرض له الشعب السوري من جراء الزلزال كان شديد الصعوبة ، لافتة إلى أنها فور استيقاظها علمت بالزلزال من شقيقتها.

وقالت نسرين طافش أن ما حدث كان صعبا جدا علي الشعب السوري وان المشاهد كانت صادمة و مروعة بدرجة كبيرة.