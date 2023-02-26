مايوه شرعي. تصريح صادم من نسرين طافش لتصدر السوشيال ميديا حول أسباب الطلاق ورسائل قوية للمطلقات

عدن - ياسمين عبد العظيم - ليست المره الاولى لها التي تخرج فيها النجمة السورية نسرين طافش وتقوم بتصريحات في غاية الإثارة والقوة ولكن هذه المرة جعلت العديد يتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي عما قالت الفنانة السورية نسرين طافش خاصة بعد أن تصدرت محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات القليلة من اليوم الجمعة الماضي.

ولكن هذه المرة جعلت التصريحات في غاية القوة والتي جائت بعد انفصالها عن الدكتور محمد الشرقاوي وكشفت العديد حول أسباب الطلاق وجائت نسرين طافش علي الطلاق ومدة الجواز التي لم تتجاوز الخمسة أشهر وجعلت من نفسها عرضه لا مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت نسرين طافش في إرسال العديد من الرسائل الي النساء.

وتابعت نسرين طافش حديثها وقالت ما حدث بيني وبين زوجي شيء طبيعي يمكن أن يحدث بين أي شخصين في الحياة. أنا وزوجي السابق مثل أي شخصين تزوجا إما تفاهم أو انفصال مضيفًا أن المطلقات يجب أن تبتعد عن نظرة المجتمع للمطلقات ، فالمجتمع ليس في يديه. سعادتي أو حزني ، وللتغلب على هذه التجربة ، عليك أن تقبل في البداية أن الحياة تجارب.