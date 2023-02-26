بكل وقاحة.. سما المصري تقوم بتقليد نجمات تلفزيون الواقع تستحم بدون ملابس لايف..ومتابع غلبت كيم كارداشيان

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تكاد تمل من نشر فيديوهات لها وصور علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث دائما ما تنشر علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صور قوية لها انها الراقصه الاستعراضيه والفنانة سما المصري التي دائما ما تثير الجدل حولها في الفترة الماضية بسبب ما تقوم به من اعمال علي السوشيال ميديا.

اتّخذت الراقصة سما المصري مؤخرًا مسارًا مختلفًا عن الفن ، لذا اكتفت بالترويج لنفسها على أنها امرأة تظهر أنوثتها وركزت بشكل خاص على نفسها كما نشرت عدة مقاطع فيديو خلال الأعمال اليومية التي تقوم بها باستثناء صور لها وهي ترتدي ملابس السباحة.

ودئما ما تظهر سما المصري علي مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت أنها ستظهر حياتها اليومية وما تقوم به خلال تواجدها في منزلها وعرضه طريقة تلفزيون الواقع وتريد سما المصري تقليد النجمه العالميه كيم كارداشيان.

وأثارت المصري موجة انتقادات وصلت إلى حد الشتائم بسبب مقطع فيديو شاركته مع متابعيها وهي تستحم وهي عارية لكنها غطت جسدها بستارة بانيو ، وظهرت في جزء آخر من الكليب. استلقت على بطنها على سريرها وخاطبت متابعيها على أمل أن تصبح نجمة تلفزيون الواقع.