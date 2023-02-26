اجدع من انجي خوري..مدوية للسعودية رهف القنون بفيديو جديد و ما حصل بينها وبين صديقتها ومتابع: حتى سما المصري لا تستطيع فعلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ليست المره الاولى لها التي تقوم بها بنشر الصور والفيديوهات القوية والتي تتعمد فيها اظهار نفسها بطريقة كبيرة جدا انها الهاربة رهف القنون التي هربت من السعوديه وذهبت الي كندا من أجل أن تفعل ما تشاء الأمر الذي جعل مسؤولين في كندا يقومون بالترحيب بها.

حيث نشرت مواخر عدة صور لها علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة قوية واظهرت أنوثتها ورشاقتها وجمالها وجمال جسدها المتناسق.

حيث ظهرت رهف القنون فستاناً أخضر طويلاً لاصق علي الحسد من دون أكمام و كشف عن الوشم الذي كانت تحمله على ذراعها ونسقت معه مجموعة من الإكسسوارات التي أضافت أناقة خاصة إلى الإطلالة.

ودئما ما تقوم رهف القنون بترك شعرها الطويل على كتفها ووضعت مكياجًا يناسب معها.

وشبه الجمهور إطلالة رهف القنون بإطلالة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من حيث الشعر والمكياج ، واعتبر البعض أنها أصبحت نسخة طبق الأصل منها.