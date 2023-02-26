بإطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي بإطلالة شتويه بالازرق المفتوح علي البحري..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت النجمة هيفاء وهبي ، مجموعة صور جديدة عبر حسابها على و ظهرت خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة. حيث ارتدت الجينز وقميص شتوي بني اللون وفوقها سترة زرقاء طويلة فيما جاء الحذاء بطول لافت على شكل جلد الثعبان وكانت تقف بجانب سيارة ماركة عالمية.

تلقت هيفاء العديد من التعليقات الإيجابية منها الفنانة أمل طالب التي تركت بينما انتقد آخرون مظهر هيفاء كتب أحد المتابعين ذوقك يتغير كنت ترتدي أكثر أناقة من ذلك.

وتشارك هيفاء وهبي في أول إعلان تشويقي لفيلم رمسيس باريس للمخرجة هيفاء وهبي تمهيدًا لعرضه في دور السينما خلال موسم عيد الفطر القادم 2023 حيث بدأت الشركة المنتجة الإعلان عن الفيلم مبكرًا وتستعد لإطلاق العرض الترويجي خلال الفترة المقبلة أيضًا. تم إطلاق الملصق الترويجي للفيلم.