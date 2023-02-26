اجدع من صافيناز..فيديو جديد لا منه فضالي في مشهد قوي مع فنان مشهور يثير ضجه علي مواقع التواصل الاجتماعي.. ومتابع احنا في شهر كريم يا فنانة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ينتظر العديد من عشاق الدراما المصريه مشاهدة المسلسلات التي سوف تعرض في رمضان المقبل ولكن هناك بعض المشاهد التي اعتبرها البعض أنها خارجه عن النص وخصوصا في شهر رمضان المبارك.

حيث انتشرت في الساعات الماضية صورة قوية بين محمد رمضان و منة فضالي والتي جمعت بينهما من خلال العمل الدرامي الكبير والتي جائت خلف كواليس تصوير مسلسلهما الجديد جعفر العمدة.

وجائن هذه المشاهد من خلال تصوير والتي جمعت بين محمد رمضان و منة فضالي علي السرير في غرفة النوم وسيطرت الأجواء الحميمية على الصورة مما أدى إلى انتشار الغضب في صفوفه وازدادت حدة المسلسل حتى قبل عرضه.

وهذه الصور التي جائت من الكواليس جعلت الجمهور في حالة من الغضب الشديد ونظر لأننا في شهر مبارك ولا يجوز عرض هذه المشاهد في رمضان.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان زينة و حلا صدقي و منة فضالي و إيمان العاصي و مي كساب و عصام السقا و منذر رياحنة و دعاء حكم و بيومي فؤاد و أحمد فهمين و طارق الدسوقي. و والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.