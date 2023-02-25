تصريح صادم..نسرين طافش تظهر بإطلالة ساحرة علي البحر بالابيض المفتوح.. والجمهور في ذهول

عدن - ياسمين عبد العظيم - دائما ما تظهر نجمة السورية نسرين طافش على مواقع التواصل الاجتماعي بصور كبيره جدا ونشرت نسرين طافش عدة صور لها علي موقع التواصل وعلي صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في أحدث ظهور لها بعد أن قامت بعدة تصريحات في غاية القوة بعد إعلان طلاقها من زوجها المصري محمد الشرقاوي.

وعلقت نسرين طافش على الصور وقالت لا يمكن أن يأتي السلام الابعد عدة نتائج طبيعية وقالت يومك سلام وطيب ولطيف.

وتحدثت نسرين طافش عن تجربة طلاقها بطريقة كبيرة وعبرة أيضا عن الزلازل القوي الذي ضرب تركيا وسوريا وعبرت عن وهو تكملة لا سلسلة من الأزمات التي يتعرض لها الشعب السوري وقامت النجمة السورية نسرين طافش في البكاء الشديد علي ضحايا الزلزال.