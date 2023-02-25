شكرا لاهتمامكم بخبر “ازاي متحملة شكلك”.. وفاة طالبة مصرية بعد تنمر زميلاتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ازاي متحملة شكلك”.. وفاة طالبة مصرية بعد تنمر زميلاتها



مأساة إنسانية شهدتها إحدى مدارس مصر حيث توفيت طالبة ثانوي متأثرةً بإصابتها أزمة قلبية بعد تعرضها لتنمر من جانب زميلاتها.

وتوفيت طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً وتدعى رودينا أسامة وتدرس بالصف الأول الثانوي في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة جنوب مصر بعد تنمر زميلاتها عليها وتوجيه إساءات لها.

وكشفت المعلومات أن زميلات الطالبة تعرضن لها ووجهن لها كلمات مسيئة تصفها بالقبيحة، حيث قالت لها إحداهن “إنتي وحشة، متحملة شكلك ده إزاي؟”، ما أغضب الطالبة فتقدمت على أثرها بشكوى ضدهن لإدارة المدرسة لكن دون استجابة.

وتبين أن الطالبة أصيبت بعدها بهبوط حاد بالدورة الدموية، سقطت على إثره في منزلها مغشياً عليها ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل نقلها إلى المستشفى.

وقال والد الفتاة إن ابنته تعرضت في الأيام الأخيرة لأزمة نفسية حادة، بسبب مشادة كلامية بينها وبين زميلاتها بالمدرسة ووصفهن لها بأوصاف لا تليق. وأكد أن ابنته ضحية تنمر زميلاتها وسط تجاهل إدارة المدرسة للمسألة.

وأثارت الواقعة غضباً واسعاً على مواقع التواصل حيث طالب المغردون بتحقيق عاجل ومحاسبة الطالبات وإدارة المدرسة.

وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في المسألة.