اجدع من انجي خوري.. مريام كلينك تتحدى سما المصري بإطلالة ساحرة بدون خجل وتظهر أنوثتها بالابيض..ومتابع كسحت صافيناز

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد ميريام كلينك خلال الفترة القادمة لخوض تجربة التمثيل بعد أن عرفها الجمهور كمغنية ، حيث تستعد حاليًا لفيلم كوميدي لبناني تدور أحداثه في إطار ولا تخلوه صور مريام كلينك صورها القوية والتي تظهر فيها جمالها وانوثتها وقومها المتناسق والرشيق للغايه جدا التي تعتمد فيها على القوه والجمال.

فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك متابعي حسابها على انستجرام بأحدث ظهور لها حيث تجاوز ظهورها السابق حدود المحظورات.

شاركت ميريام كلينك متابعيها بصورة ظهرت فيها عارية تماما ويداها تخفيان مناطق منها مما عرّضها لهجوم حاد من متابعيها الذين رأوا انها تتعامل مع جسدها كوسيلة لتحقيق هدفها. شهرة.

يشار إلى أن ميريام كلينك كثيرا ما تثير الجدل سواء بمظهرها قوي أو بتصريحاتها الجريئة.