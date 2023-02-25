اجدع من سما المصري.. مريام كلينك تظهر بإطلالة مجنونة ولعت الشباب بوصله رقص بالاحمر الناري.. ومتابع كسحت صافيناز و لورديانا

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة ميريام كلينك صورًا لها عبر حسابها على ظهرت فيها بإطلالة جريئة ولافتة للنظر حيث ظهرت في ذروة الإثارة ودائما نحوها بسبب الصور والفيديوهات الشديدة التي تجذب المتابعين نحوها في الآونة الأخيرة

وتفاعل المتابعون مع الصور معربين عن حبهم وإعجابهم بها.

تعتبر الفنانة اللبنانية ميريام كلينك من النجمات المثيرات للجدل على الساحة حيث تتعمد ذلك من حين لآخر سواء بنشر صور لها أو من خلال المقاطع التي تقدمها وهذا يقودها إلى مصير مجهول التي تكون فيها قوية.

عادت ميريام كلينك مرة أخرى بإطلالة ساحرة الجدل على نطاق واسع بنشرها مجموعة من الصور التي تظهر فيها بدون خجل لتواجه موجة من الانتقادات والهجوم من متابعيها على صفحتها على إنستجرام وخلال ظهورها الأخير يبدو أن ميريام تتابعها. نفس طريقة كيم كارداشيان في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. عن طريق نشر صورة شبه عارية.