كما ولدتها أمها.. بدون خجل عروسه مصريه فائقة الجمال بوصلة رقص شرقي هزة يمين وهزة شمال تتحدي أشهر الفنانات في الرقص صافيناز وسما المصري .. ومتابع ولعت الفرح 

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت فتاه مصريه مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وذاكر زفاف شقيقتها وهي تقول بوصله رقص قويه للغايه اظهرت جمالها وقوتها الرائعه في الرقص.

وتعود الافراح في مصر من اكثر الايام بهجه في العمر ويحتفل بحفل الزفاف الكثير من الاقارب والاصدقاء والجيران وقررت هذه الفتاه ان تحيي فرح اختها وتحضر لها مفاجاه كبيره للغايه.

بالرغم من ان كان في حفله زفاف هذا راقصه استعراضيه لتحيي حفل الزفاف الا ان العروس واختها استطاعوا ان يمرض الجميع بوصله رقص قويه للغايه تحدث بها اشهر الراقصات في مصر الوطن العربي الراقصه الشهيره للغايه صافيناز وفيفي عبده وسما المصري.