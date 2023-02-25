أخبار اليمن : 18 سفينة محملة بالغذاء والوقود تصل 3 موانئ يمنية

18 سفينة محملة بالغذاء والوقود تصل 3 موانئ يمنيةعُقد في أرصفة ميناء الحديدة اليوم مؤتمر صحفي بالتزامن مع وصول عدة سفن تحمل مواد غذائية وبناء ومشتقات نفطية ومنها سفينة حاويات، تحوي 724 حاوية بضائع.

وفي المؤتمر الصحفي، أكد وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة، أن السفن القادمة بدأت تتجه مباشرة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة بعد التفتيش مباشرة دون أي تأخير.

وأوضح أن من بين السفن 18 سفينة تتجه من موانئ الشحن إلى ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى .. مؤكداً أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تستقبل كافة أنواع السفن المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والحاويات.

وأشار إلى أن الأرصفة مليئة بالسفن التي يتم تفريغ حمولاتها والعديد منها تنتظر في الغاطس لتدخل حيز التفريغ .. لافتاً إلى حرص مؤسسة موانئ الحديدة على تقديم التسهيلات الخاصة بالنشاط الملاحي واستقبال السفن وسرعة إنجاز الإجراءات اللازمة.

ونوه وزير النقل بدور طواقم العمل في ميناء الحديدة التي تبذل جهوداً فاعلة في تمكين السفن من الرسو والتفريغ خلال وقت قصير.

كما أكد أن دخول السفن تتوالى يومياً بما فيها سفن تصل لأول مرة محملة بالزيوت وغيرها، بما يكفل تغطية احتياج ٧٠ بالمائة من أبناء اليمن عبر ميناء الحديدة باعتبار حصولهم على الاحتياجات من أقرب الموانئ والمطارات حقاً من حقوقهم.

فيما أوضح رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد إسحاق في المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام المحلية والخارجية، الحرص على تفعيل عمل إدارة الميناء واستنفار طواقم العمل في التهيئة لاستقبال وتفريغ السفن.

واعتبر إعادة فتح ميناء الحديدة حقاً مشروعاً للشعب اليمني الذي انتظر هذه الخطوة لسنوات رغم عدم مشروعية وقانونية الحصار على موانئ البحر الأحمر، مبيناً أن ميناء الحديدة بدأ يستقبل سفن لأول مرة منذ الحصار كان يُمنع دخولها.