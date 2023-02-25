أخبار اليمن : 146 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

146 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 146 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في ذات المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء حيس، و29 خرقاً بقصف مدفعي، و108 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.