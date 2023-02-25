أخبار اليمن : الامم المتحدة: مستويات الجوع في اليمن لا تزال مرتفعة

الامم المتحدة: مستويات الجوع في اليمن لا تزال مرتفعة
قالت الأمم المتحدة، إن مستويات الجوع في اليمن لاتزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع وجود أكثر من 17 مليون يمني، بحاجة إلى المساعدات الغذائية خلال العام 2023م.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، على تويتر: "لا يزال الجوع مرتفعًا بشكل مثير للقلق في اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان (17 مليون شخص) إلى مساعدات غذائية في عام 2023".
وأشار إلى أن الدعم المستدام ضروري لتقديم المساعدة المطلوبة ومنع المزيد من التدهور".
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