صنف بأنه أقوي مشهد في فيلم الإنس والجن القوي.. مــ زق فستانها بسبب مشهد تم حذفه عندما تحول المشهد الي حقيقة  بطولة المـــ ومس الفاضلة يسرا مع فنان مشهور 

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانه الشهيره للغايه يسرا محركات البحث وتعتبر اليسرى من اشهر الفنانات في مصر وقدمت العديد من الاعمال الكبيره صور في الدراما او السينما ومن ابرز افلامها مع الزعيم عادل امام وتعتبر واحده من اشهر الفنانات التي قدمت الكثير من الاعمال مع الفنان عادل امام وتعتبر هي صاحبه النصيب الاكبر.

ومن ابرز افلام يسرا وعادل امام فيلم في الانس والجن هذا الفيلم الذي اشتهر للغايه وبالرغم انه قصه الفيلم غريبه عن الدراما المصريه كثيرا الا ان الفيلم ان يلاقي نجاحا كبيرا وكان في العديد من النجوم ومن ابرزهم يسرا وعادل امام وعزه العلايلي وغيرهم من النجوم التي يستطيعوا ان يقدموا اداء اكثر من رائع في هذا الفيلم القوي للغايه.

ومن المعروف في افلام يسرا ان هناك بعض المشاهد التي يعتبرها الكثيرون انها غير مناسبه اضافه الى افلام عادل امام التي يعتبرها البعض ان فيها بعض المشاهد التي لا تناسب الكثير من الجمهور.