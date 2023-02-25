مايوه شرعي…. مشهورة سناب شات السعودية موديل اش بتصريح صادم رجل واحد لا يكفيني .. لو علي أتزوح خمس

عدن - ياسمين عبد العظيم -

ظهرت عارضة الأزياء السعودية (آش) في مقطع جديد عبر حسابها على تطبيق Snapchat ، تتحدث فيه عن بيان صادم لرغبتها في تعدد الزوجات.

و أعربت: “لو اضطررت إلى الزواج من واحدة ، كنت سأتزوج بخمسة ، إماراتية ، وعمانية ، وكويتية قطرية … يعني شيئًا جميلًا أن لديك وسائل متعددة تستغل هذه الفرصة”.و ضيقأضافت المرأة السعودية (الرماد): “أنا رجل واحد. تعدد الزوجات لا يكفيني. أشعر أنني أغش زوجي”

عبر المغردون عن صدمتهم بالفيديو الذي نشرته آش وتجرأها على الاعتراف بأن رجلاً واحداً لا يكفيها ، وسألوا عائلتها هل شاهدت هذا الفيديو أم لا؟السعودية (العاش) تتعمد إثارة الجدل بمقاطع الفيديو الخاصة بها ، إذ سبق لها أن ردت على أحد متابعيها بعد أن انتقدها وقال إن أهلها تبرأوا منها وسلوكها المخزي