وصف بأنه أوقح مشهد فى تاريخ السينما الخليجية.. بطولة المومس الفاضلة هند البلوشي تسبح بملابسها الداخلية بدون حياء والجمهور مصدوم من جمالها .. ومتابع غلبتي عبير صبري وميريام كلينك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار مشهد استحمام الفنانة الكويتية هند البلوشي

في مسلسل “ست الحسن” الذي يعرض حاليا عبر منصة “اتفرج VIP .”ضجة واسعة على السوشيال ميديا،باعتبار ذلك المشهد الجريء هو األول من نوعه في الدراما الخليجية.

وفي المشهد المثير للجدل، ظهرت هند البلوشي وهي تستحم ولم يظهر منها سوى كتفيها تحت الماء، ولكنها المرة األولى في الدراما الخليجية التي ُيقدم مثل هذه المشاهد، ولذلك تعرضت لحملة انتقادات واسعة.

ولم ترد الفنانة الكويتية على االنتقادات التي طالتها، ونشرت مشاهد من كواليس تصوير العمل على تطبيق Instagram وكتبت: “انتهت حكاية وتركت وراها أصداء جميلة وتثلج الصدر، شكرا جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم ردود أفعالكم أدخلت سعادة حملتني مسؤولية كبيرة وإن شاء اهلل القادم أجمل