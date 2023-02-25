اجدع من ميريام كلينك.. البطل أخت العروسة بوصلة رقص شرقي هزة يمين وهزة شمال  وتتحدى اشهر الرقصات بهز صدرها امام المعازيم..ومتابع غلبت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت فتاه مصريه مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جداول فيديو قوي لها من حفل زفاف شقيقتها وهي تقوم بواسطه رقص قويه للغايه يتحدث بها الراقصه التي كانت موجوده في هذا الحفل وسببت له احراج كبير بسبب ادائها المتقن في الرقص.

و شبه الكثيرون هذه الفتاه بانها افضل من سما المصري وفيفي عبده والكثير من الراقصه بفضل ادائها الرائع في الرقص

انتشر مقطع فيديو لفتاة ترتدي فستانًا أسود مفتوح الصدر على فيسبوك ، وكانت ترقص في حفل زفاف على موسيقى مختلفة.

قال البعض إنها أخت العروس واستبدلت فستان الزفاف بـ “بدلة رقص” لتحدي الراقصة صافيناز.

وانتشر المقطع الذي قامت به اخت العروسه بوصلة رقص هزت جميع الحاضرين في الفرح وبدأت ترقص وهي ترتدي فستان اسود قصير مكشوف بدرجه كبيره جدا من ناحية الصدر وبدأت ترقص وسط الحاضرين.