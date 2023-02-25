بدون خجل ولا حياء منها.. سقوط ملابس الراقصة صافيناز في فندق شهير وظهور البتاع..والجمهور في ذهول

عدن - ياسمين عبد العظيم - منذ ظهورها على موقع التواصل الاجتماعي وهي تحظي بشعبية كبيرة جدا ومتابعتها علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي انها الجميلة التي خطفت الأضواء نحوها انها الراقصة صافيناز.

تداول الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة للراقصة صافيناز ظهرت فيها كما هي دون أي تعديل في برنامج الفوتوشوب ، وظهرت ببدلة رقص كاشفة أظهرت شكل جسدها في بطريقة مختلفة عن الصور المعدلة التي تنشرها بنفسها.

في الصورة المسربة كان الترهل واضحا جدا ، وبدا وزنها غير متناسق ، وهو ما يعتبر صدمة للجمهور ، خاصة وأن صافيناز اشتهرت بجمالها المبهر.

وأشار البعض إلى أن وزنها الزائد وترهلها قد ينهي مسيرتها الفنية ، خاصة وأن الراقصين الجدد يكتسحون المشهد ويشتهرون بالراقصة روكي.