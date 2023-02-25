اجدع من دانا جبر.. الدلوعة سما المصري  تقع في المحظور  بفيديو جديد بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال من غرفة نومها.. ومتابع غلبتي صافيناز وفيفي عبده

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانه المصريه سما المصري مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وذلك بعد تناول فيديو لها وهي في وسط رقص قويه من داخل غرفه نومها ما اثار غضب الكثير من المتابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد الفنانه سما المصري من اشهر الفنانات التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي الى نشر فيديوهات كثيره تعتبر كل يوم تقوم بنشر العديد من الفيديوهات بدون توقف ودائما فيديوهات التي تنشرها تكون قويه للغايه ما يعرضها الى الانتقادات لاذعه.

وانتشر فيديو لها جديد وهي تقوم بوصله رقص من داخل غرفه نومها وهي فوق السرير تقوم بالرقص على واحده ونص بالعصا