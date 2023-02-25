مايوه شرعي .. منة فضالي تشعل جنون الشباب بفستان مفتوحة علي البحري كشف عن كل حاجه .. ومتابع كسحت صافيناز و فيفي عبده

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، لتبادل الفيديوهات والصور.

وظهرت منة فضالي ، وهي تقضي إجازتها الصيفية مع والدتها ، حيث ارتدت فستانًا بطول الركبة بلون أبيض شفاف كشف البكيني الأحمر وجميع مناطق جسدها واستخدمت الكثير من المكياج ، مما أثار إعجابها جميعًا. مشجعين في كل دول العالم ، معلقين: كل أشيائي.

وعلقت على الصور قائلة: “الله يفرحها ويحفظها ويحفظها ويباركها حبيبي”.

وظهرت منة فضالي في إحدى كواليس مسلسل جعفر العمدة المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل مرتدية ثوب نوم باللون الأحمر الناري مكشوف من منطقة الصدر ، بجانب الفنان محمد رمضان. بطريقة أبهرت جمهورها ولكن من الناحية الجمالية استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه. مما جعلها تبدو خاصة.