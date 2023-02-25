اجدع من صافيناز … اخت العروسه تتحدى اشهر راقصة بوصلة رقص بلدي بالاسود المفتوح..ومتابع كسحت سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشر مقطع فيديو لفتاة ترتدي فستانًا أسود مفتوح الصدر على فيسبوك ، وكانت ترقص في حفل زفاف على موسيقى مختلفة.

قال البعض إنها أخت العروس واستبدلت فستان الزفاف بـ “بدلة رقص” لتحدي الراقصة صافيناز.

قال البعض إنها أخت العروس واستبدلت فستان الزفاف بـ “بدلة رقص” لتحدي العروس. أعجب العريس والضيوف برقصها وحجم صدرها.

تركت العروس الفرح بعد تصرفات أختها الفاضحة مع العريس على خشبة المسرح واهتمام العريس بأختها وطلب الطلاق.

يتسبب الرقص الفاضح لأخت العروس عاريات الصدر على خشبة المسرح في طلاق أختها. تم نقله أو اقتباسه أو تعديله من قبل فريق التحرير ، والمصدر الرئيسي معني بصحة الخبر من عدمه.