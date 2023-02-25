كما خلقها الله.. الراقصة سما المصري بدون خجل تقلد نجمات تلفزيون الواقع في بث مباشر وهي تستحم.. والجمهور غلبتي رهف القنون ودانا جبر

عدن - ياسمين عبد العظيم - من المعروف ان سما المصري دائما ما تريد اثاره الجدل من حين لاخر وتريد يتم تسليط الضوء عليها ويظهر ذلك غريب في الفيديوهات الكبيره التي تقدمها يوميا وبدون توقف.

تعتبر من اكثر الفنانات نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي بمحركات البحث وذلك بسبب تصريحاته وفيديوهاتها التي تقوم بنشرها.

وفي الاسابيع الماضيه انتهت الراقصه سماء الكثير من الطرق التي تريد ان تصير بها اليدن فاكتفت انها امراه جميله للغايه الجميع يحبها ويعشقها ونشرت عده مقاطع لها من عده بلدان اوروبيه وهي تتسوق بملابس قويه.

اضافه الى ذلك انتشر فيديو لها في باريس وهي تقوم بالرقص في برج ايفل والكثير من الفيديوهات التي تثير.

المؤخرا قامت سما المصري بيعمل فيديو لايف من داخل الحمام الخاص بها وهي تشرح للبنات كيفيه الاستحمام وكانها تقلد نجوم تلفزيون الواقع ولكن بملابس شفافه..

ونعتذر عن نشر هذا الفيديو لانه قوي جدا يحتراما لمتابعي موقع حال البلد