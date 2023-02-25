هو التمثيل كدا.. مشهد قوي من العيار الثقيل في فيلم الإنس والجن بطولة عادل امام ويسرا  عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب مشهد ليلة الدخلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن المسرح غذاء الروح بالنسبة لها، مضيفة أنها شاركت في بعض الأفلام دون أجر.

وأوضحت أنها تخجل من البوح بحبها للمقربين منها وعائلتها، لكنها أصبحت تعبر عن حبها لهم مؤخرا، موضحةً: «بشوف ناس كتير بتكتب عن متوفين يا ريت الناس تعرف إنها بتحبهم أد إيه، ففكرت ليه لازم الشخص يموت عشان نبدأ نتكلم عنه كويس، وبحاول أعمل ده دلوقتي، وأتمنى كل الناس تعمل كده».

وأضافت اللوزي، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن بعض الناس يعيشون دون أن يعلموا جيدا بتقدير وحب الآخرين لهم: «أتمنى الناس متتكسفش من مشاعرها، وتقول للمقربين منهم إنهم بيحبوهم».

وتطرقت يسرا اللوزي إلى بعض جوانب حياتها الفنية، مشيرةً إلى أنّ المسرح يمثل عالم وذكريات الطفولة بالنسبة إليها: «كنت أحصل على إذن عندما كنت في المرحلة الابتدائية حتى أحضر بروفات والدي، حرصت على هذا الأمر كثيرا»، لافتةً إلى أنّ فكرتها عن المسرح مختلفة عن بعض الفنانين الذين لم يشاركوا في المسرح الأكاديمي، لأن له نظاما معينا، كما أنها ليست معتادة على المسرح التجاري، كما أنها لا تفضله ولا تعتبرها ذوقها المفضل، حيث تحترم النص بدلا من الارتجال على الهواء، معترفة في الوقت ذاته، بأنها اكتسبت هذا الأمر من والدها.