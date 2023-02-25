شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج.. معجب متيم بشاكيرا ينتقم أشد انتقام من بيكيه وصديقته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتفرج.. معجب متيم بشاكيرا ينتقم أشد انتقام من بيكيه وصديقته



انتقم معجب شاكيرا “المتيم” من صديقها بيكيه وحبيبته الجديدة أشد انتقام، عندما طردهما من مطعمه انتقاما لما فعله بوالدة طفليه.

فقد واجه جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا، موقفا محرجا للغاية في أحد المطاعم، عندما قرر صاحبه عدم القبول بتقديم أي خدمة لهما.

ويظهر مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، لاعب برشلونة السابق يغادر رفقة حبيبته الجديدة بتعابير مستاءة، بعد أن قرر صاحب المطعم الذي يعشق شاكيرا وفنها طردهما.

ومن المعلوم أن هذا الموقف المحرج هو الثاني الذي تتعرض له شيا. فالشهر الماضي أطلقت شاكيرا أغنيتها التي جاء في كلماتها: “أنا بمثابة اثنين من ذوات الـ22 عاما، لقد استبدلت (سيارة) فيراري مقابل توينغو. لقد استبدلت (ساعة) روليكس بكاسيو”.

وجاء الرد من بيكيه وهو يمدح ساعة كاسيو ويرتدي واحدة، ويقود سيارة توينغو، ليقول لها أنه يفضل حبيبته الجديدة.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ وصل غضب شاكيرا إلى وضعها دمية لساحرة شريرة على شرفة منزلها في إسبانيا، المطل على منزل والدة بيكيه، في دليل واضح على توتر العلاقات بين الاثنتين، عقب تقبل والدته لعلاقته الجديدة.

واكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه من خلال علبة مربى فراولة في الثلاجة فارغة، علما أن بيكيه والأولاد لا يأكلونهذا الصنف.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن بيكيه (35 عاما) في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت 12 عاما، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام).