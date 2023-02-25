شكرا لاهتمامكم بخبر نقابة بريطانية للسكك الحديد توافق على مقترح للأجور وتتخلى عن التهديد بالإضراب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نقابة بريطانية للسكك الحديد توافق على مقترح للأجور وتتخلى عن التهديد بالإضراب



صوت أعضاء إحدى نقابات السكك الحديد التي شاركت في سلسلة من الإضرابات في بريطانيا بسبب أزمة غلاء المعيشة لصالح مقترحات للأجور من شركات القطارات.

ولكن نقابات أخرى أعلنت عن تحركات جديدة في الأسابيع المقبلة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

قالت جمعية موظفي النقل (TSSA) إن أعضاءها البالغ عددهم 3000 صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح العروض التي تشمل زيادة في الأجور بنسبة 9% مدى عامين.

وقالت النقابة إن هذا يعني أنها لن تشارك في أي إضرابات أخرى.

كان التوقف عن العمل جزءًا من موجة من الإضرابات التي شملت الممرضين وطواقم الإسعاف والمعلمين وموظفي الخدمة المدنية احتجاجًا على إصرار الحكومة على أن البلاد لا تستطيع تحمل زيادات في الأجور لمواجهة التضخم.

جاء قرار جمعية TSSA في الوقت الذي أعلن فيه الأطباء في إنجلترا أنهم سيضربون عن العمل ثلاثة أيام الشهر المقبل. وقالت الجمعية الطبية البريطانية (BMA) إن الأطباء “ليس لديهم خيار” سوى الإضراب اعتبارًا من 13 مارس.

تمثل الجمعية الطبية BMA جميع الأطباء باستثناء كبار الأطباء المعروفين باسم الاستشاريين. وسيشارك في تنظيم الإضراب من يُسمون الأطباء المبتدئون، وهذا يشمل أطباء المستشفيات من غير الاستشاريين.

وقال متحدث باسم جمعية موظفي النقل TSSA إن قرارهم كان يمكن أن يحدث قبل أشهر “لولا تعنت الحكومة”. وأضاف أن تحركهم أدى إلى فوزهم “بصفقة رواتب محسّنة بشكل كبير … والتزامات بعدم حدوث تسريحات إجبارية” وامتيازات أخرى.

الجمعية هي مجرد واحدة من نقابات السكك الحديد. ويتوقع أن ينظم اتحاد السكك الحديد والبحرية والنقل (RMT) إضرابات لأربعة أيام خلال الشهرين المقبلين، بدءًا من 16 مارس.