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أسهم أوروبا تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2023 مع عودة مخاوف رفع الفائدة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم أوروبا تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2023 مع عودة مخاوف رفع الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة لتنهي الأسبوع على انخفاض بعدما غذت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المخاوف من أن تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 1% ليتخلى عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أكبر من المتوقع، مما عزز المخاوف من أن يضطر المركزي الأميركي لمواصلة رفع الفائدة لفترة أطول في أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى المؤشر الأوروبي الأسبوع منخفضا 1.4%، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن في ظل ضعف الطلب في الصين وارتفاع الدولار، وفق رويترز.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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