براحة عليا الله يسترك.. فيديو مســ رب من فيلم رساله الي الوالي بطولة الــ مومس الفاضلة يسرا مع  عادل امام في أعنــ ف مشهد في السينما المصريه وتم حذفه بسبب ما حدث للفنانه في مشهد ليلة الدخلة 

عدن - ياسمين عبد العظيم - نحن معكم في خبر جديد عن الفنان عادل امام والفنانه يسرا في فيديو جديد لهما على موقع يوتيوب من احدى الاعمال الدراميه للفنان عادل امام مع الفنانه الكبيره يسرا.

وهتم تداول فيديو قوي للغايه للزعيم عادل امام الذي اشتهر كثيرا في الاعمال الدراميه والسينمائيه مع المهمز الفاضله اليسرى في مشهد قول الغايه وذلك من خلال موقع يوتيوب.

قدمت الفنانه يسرا العديد من الاعمال الكبيره في السينما المصريه وحادث على كثير من الجوائز وكانت من ابرز الثنائيات مع عادل امام حيث قدموا العديد من الاعمال الفنيه التي لا تزال حتى الان مرزوقات في الاذهان.

رغم مرور السنين ومن اهم افلام يسرا وعادل امام فيلم كركون في الشارع وفي الانس والجن والحديد من الافلام الكبيره الذي قدمها عادل امام ويسرى.

وابتعد عادل امام مؤخرا عن الفن لمده سنتين ومن المتوقع ان يظهر في عمل دراما جديد مع ابنه محمد امام فيما يسرى تركت السينما وبدات العمل في الدراما التلفزيونيه ونجحت نجاحا باهرا من خلال الاعمال التي قدمتها