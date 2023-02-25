عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ظنوا أنه عرض رومنسي.. رجل يحمل زوجته برفق ويرميها من السفينة



انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل يظهر رجلا يرمي بسيدة في البحر من على السفينة.

وتبين لاحقا أن الحادث وقع على سفينة على وشك الرسو في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.

وتوضح لقطات الفيديو امراة تقف قرب مقاعد السفينة بينهما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها، ويعمد بكل هدوء الى انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي دون مقاومة منها ويحملها.

للوهلة الأولى ظن الركاب أن ما يشاهدنه هو عرض رومنسي من زوج لزوجته، الى أن توجه بها لحافة السفينة ورماها في البحر. أصيب ركاب السفينة الآخرون بالذعر وهرعوا لإنقاذ زوجته والسيطرة عليه.