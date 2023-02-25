أخبار اليمن : إخماد حريق في محل تغيير زيوت بصنعاء

إخماد حريق في محل تغيير زيوت بصنعاء
أخمد رجال الدفاع المدني حريقاً هائلاً نشب في محل تغيير الزيوت (بنشر) في خط المطار الجديد شمال العاصمة صنعاء.
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني، أنه وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى المحلات والمنازل المجاورة له.
وأشارت المصلحة إلى أن الحريق كان بسبب ماس كهربائي حسب إفادة مالك البنشر.. لافتة إلى عدم وجود أي خسائر بشرية، بينما الخسائر المادية انتهاء المحل وسقوط الهنجر بسبب كثافة الحريق والذي كان ناتج عن مواد سريعة الاشتعال جلها من الزيوت وكفرات السيارات.
وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.
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