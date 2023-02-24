أخبار اليمن : انقلاب سيارة يقتل ويصيب 20 شخصاً في حجة

انقلاب سيارة يقتل ويصيب 20 شخصاً في حجةتوفي 10 أشخاص وأصيب 10 آخرون، بحادثة انقلاب سيارة في مديرية ريف حجة.

وأفاد مصدر محلي بأن السيارة التي كانت متوجهة إلى ريف حجة انقلبت من أعلى منحدر جبلي في منطقة الجموم مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص بينهم امرأتان، وإصابة 10 آخرين بجروح وكسور بعضها خطرة.

وذكر المصدر نقلاً عن بعض المصابين أن الحادثة ناتجة عن ظهور دراجة نارية بصورة مفاجئة أمام سائق السيارة دفعته للانحراف بها عن خط السير باتجاه المنحدر.

وأشار المصدر إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى هيئة المستشفى الجمهوري وبعض المرافق الصحية بمديرية المدينة.