أخبار اليمن : رصد 96 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة

رصد 96 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 96 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في حيس، وغارة للطيران التجسسي على مقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 4 طائرات في أجواء حيس ومقبنة، و26 خرقاً بقصف مدفعي، و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.